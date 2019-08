Les trottinettes électriques Lime en circulation dès demain à Montréal

Lime a obtenu la semaine passée son permis d'exploitation de la part de la Ville de Montréal.

La firme américaine avait déjà eu le feu vert de la part du gouvernement du Québec à la fin juin.

L'entreprise poursuit actuellement son travail de marquage au sol, étant donné que des zones seront délimitées pour déposer ces engins. Au total, 430 trottinettes pourront être mises en circulation.

Il ne sera cependant pas possible de stationner ces trottinettes dans toute la ville. Seuls les arrondissements de Ville-Marie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce les accueilleront dans un premier temps, tout comme la municipalité de Westmount.

D'ici quelques semaines, Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve autoriseront également ces trottinettes.

Montréal n'est pas la première ville canadienne à accueillir ces trottinettes, que l'on retrouve dans de nombreuses villes à travers le monde. Il y a quelques jours, Calgary a elle aussi lancé un projet pilote similaire. L'Université de Waterloo, en Ontario, a également accueilli de tels engins ces derniers mois.

Il sera interdit de circuler avec un vélo JUMP ou une trottinette Lime au-delà du 15 novembre. Pour les prochaines années, la période d’utilisation débutera le 15 avril et se terminera à nouveau le 15 novembre.

Un règlement très strict a déjà été prévu, afin d’éviter les problèmes aperçus notamment à Paris. C'est un enjeu de taille , a indiqué lundi le conseiller Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein de l'administration municipale. Ce dernier souhaite éviter de voir ces véhicules entraver la circulation.

Le port du casque sera obligatoire et il sera interdit de transporter des personnes sur ces trottinettes.

Circuler sur les trottoirs sera interdit et il ne sera pas possible d'emprunter une route où la limite de vitesse excède 50 km/h. La vitesse de ces engins est quant à elle limitée à 20 km/h.

Tout comme c'est le cas pour les vélos électriques JUMP, l’utilisateur d’une trottinette électrique devra être âgé de 18 ans ou détenir un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur.

Si ces règlements ne sont pas respectés, la Ville de Montréal prévient: elle peut sévir et évaluera la situation , selon M. Caldwell. Révoquer ce permis n'est pas exclu, a-t-il indiqué, en demandant aux citoyens de signaler tout problème.

On a un règlement très sévère. On responsabilise les opérateurs. Si ça ne se passe pas à notre goût, on réajustera le tir.

Éric Alan Caldwell, conseiller de la Ville de Montréal