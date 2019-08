FMBM : Les festivaliers nombreux à Gaspé malgré la pluie

Jusqu'à la toute dernière minute, les organisateurs ont envisagé d'annuler le spectacle au lever du soleil au Cap-Bon-Ami, puisque la pluie et la grêle tombaient avec insistance dans le ciel de Gaspé, quelques heures avant le début du spectacle d'Elisapie.

Le directeur général du festival, Stéphane Brochu, explique avoir choisi l'audace. Un pari payant, dit-il.

On s'est dit c'est la nature qui allait décider [...] On a poussé l'audace; 90 % des gens qui ont acheté un billet se sont présentés. Stéphane Brochu, directeur général du Festival de Musique du Bout du Monde

Parmi les festivaliers résilients, on compte un nombre important de touristes. 54 % des voyageurs de passage à Gaspé le sont en raison du Festival de Musique du Bout du Monde (FMBM), selon les organisateurs. Un répit pour les hôteliers puisque les festivaliers s'installent généralement pour quelques jours consécutifs, selon Stéphane Brochu. Habituellement, chaque fois qu'un client vient, il faut changer la chambre [...] avec le festival, on diminue le stress sur les ressources humaines.

Des bracelets électroniques porteurs de données

9800 bracelets ont été distribués cette année. Une technologie qui permet aux festivaliers de faire des achats de billets et de boissons. L'initiative permet aussi de connaitre le comportement des acheteurs et leurs habitudes de consommation. Les données recueillies permettent de maximiser de l'inventaire et de connaitre le nombre de clients.

Les bracelets électroniques allègent aussi le travail des équipes sur le terrain.

Avec la rareté de la main-d'œuvre, tant au niveau bénévole que rémunéré, c'est une intégration technologique qui nous permet d'avoir du souffle et de respirer un peu. Stéphane Brochu, directeur général le FMBM

Les festivaliers qui ont encore soif de musique peuvent se rabattre sur la présence de Qualité Motel, un groupe de musique composé des cinq membres de Valaire de passage à Gaspé dans le cadre d'une tournée en bateau.