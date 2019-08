Un blessé grave après une sortie de route à Barraute

L'événement est survenu alors que le piéton qui prenait place dans une fourgonnette s'affairait à sortir les occupants de celle-ci. Il venait de passer tout droit et de faire fi d'un arrêt obligatoire possiblement à cause de la visibilité qui n'était pas bonne en raison de la brume , explique la sergente Hélène Nepton de la Sûreté du Québec.

Un second véhicule est arrivé par la suite et lui aussi n'a pas vu l'arrêt obligatoire et s'est retrouvé dans le fossé et a frappé le piéton qui était sur place.