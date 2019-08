Consigne ou recyclage : quelle solution faut-il privilégier pour le verre ?

La Société des alcools du Québec (SAQ) sera la première organisation à être entendue à l’Assemblée nationale lundi, elle qui s’oppose fermement à la consigne des 200 millions de bouteilles de vin et spiritueux qu’elle met en marché chaque année.

De l’autre côté, des organismes environnementaux plaideront plutôt pour que le Québec emboîte le pas à d’autres États à travers le monde et se tourne vers la consigne.

Le problème du verre est majeur au Québec. Environ 90 % du verre de la province se rend jusqu’au bac de recyclage. Cependant, la quasi-totalité de ce verre finit sa vie au dépotoir.

L’an dernier, les centres de tri ont envoyé 70 000 tonnes de verre dans des dépotoirs, sans compter les bouteilles que les citoyens ont mises directement à la poubelle.

Éco Entreprises, qui représente non seulement les entreprises québécoises responsables de la commercialisation des contenants recyclés, mais aussi l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, estime cependant que la consigne n’est pas la solution.

Le nerf de la guerre est de trouver des acheteurs pour le verre, pas seulement pour la récupération, mais aussi pour transformer le verre en nouveaux produits, en écomatériaux , indique la présidente directrice générale de l’organisation, Maryse Vermette, qui viendra présenter son point de vue à la commission.

Elle se range ainsi du côté de la SAQSociété des alcools du Québec , qui soutient que la récupération du verre passe par l’amélioration des centres de tri plutôt que par la consigne.

Les citoyens ont pris l’habitude de mettre les bouteilles de verre dans le bac de recyclage, et changer les habitudes de 8 millions de personnes est tout un défi. Nous, on dit qu’il est préférable de garder le système, mais de l’améliorer. Il faut améliorer les infrastructures et s’assurer qu’il y a un marché au bout.

Maryse Vermette, présidente directrice générale d'Éco Entreprises