Les problèmes d’eau à Kegaska pourraient durer encore des mois

La plupart des 140 habitants n'ont accès qu'à un filet d'eau pour leur usage quotidien. De plus, des travaux visant à colmater des brèches sur le réseau d'aqueduc vieillissant contraignent la population à faire bouillir l'eau avant de s'en servir.

Plusieurs résidents considèrent que la situation a assez duré. Harold King est l'un d'eux.

Là, c'est rendu que tu ne peux plus prendre une douche, il faut que ça soit de bonne heure le matin ou tard le soir et puis s’il y a 4-5 maisons où des gens lavent du linge, il n’y a plus de pression.

Harold King, résident de Kegaska