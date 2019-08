Téléphérique de Squamish : plus de 200 emplois sont à risque

Plus de 200 employées du téléphérique Sea to Sky de Squamish, en Colombie-Britannique, font face à une incertitude d’emploi à la suite de la rupture du câble téléphérique. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit que le bris est le résultat d'un acte de vandalisme . L'attraction est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Près de 30 cabines se sont écrasées au sol samedi vers 4 h. Le téléphérique était vide lors de l’incident, mais transporte habituellement jusqu’à 240 passagers. Il offre une vue de Howe Sound à 885 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Selon la mairesse de Squamish, Karen Elliott, l’impact sur les emplois de près de 200 personnes n’est toujours pas connu. La communauté espère mettre un plan en place pour ces employés d’ici la semaine prochaine.

Vous pouvez imaginer qu’une perturbation de ce genre peut avoir un impact [économique], mais je ne veux pas spéculer , a déclaré la mairesse. Selon elle, Sea to Sky travaille actuellement avec des fournisseurs pour déterminer la durée des réparations.

La plupart des 30 cabines du téléphérique sont maintenant sur le sol. Photo : Radio-Canada / Deborah Goble

Le téléphérique Sea to Sky a ouvert ses portes en mai 2014 et est ouvert à longueur d'année. À son sommet, on y retrouve un restaurant et des activités familiales.

Des mariages y sont aussi fréquemment célébrés. Rachael Lythe est employée de Sea to Sky Celebrations, qui organise des mariages au sommet du téléphérique. De nombreux mariages y étaient planifiés dans les semaines et les mois à venir.

Plusieurs clients ont le coeur brisé , dit-elle, mais comprennent également [la situation] et sont aussi horrifiés par ce qui s'est passé .

L'incident s'est produit samedi vers 4 h. Photo : Kirby Brown

On aimerait offrir nos condoléances à l'équipe magnifique du lieu, la communauté de Squamish, et tous ceux touchés par cette tragédie , a-t-elle ajouté.

Selon la directrice générale de Tourism Squamish, Lesley Weeks, le téléphérique Sea to Sky est l’une des attractions clés de Squamish .