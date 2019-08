Un agent de sécurité pour patrouiller au centre-ville de North Bay

La criminalité, l’itinérance, la pauvreté et la toxicomanie sont en hausse dans le centre-ville de North Bay, selon le Downtown Improvement Area. Le comité en charge d’améliorer le centre-ville tentera de rendre le quartier plus sécuritaire.

L’organisme municipal qui vise à préserver et développer le cœur de North Bay étudie la possibilité d’embaucher des agents de sécurité et d’autres moyens d’assurer la sécurité des clients et des entreprises.

Si nous embauchons un agent de sécurité, c'est pour sécuriser le secteur et faire en sorte que les clients et les entreprises se sentent plus en sûreté , explique la présidente de la DIA Downtown Improvement Area , Michelle Trudeau.

À la fin de juillet, une bijouterie du centre-ville a subi un troisième cambriolage.

La hausse de crime tel que les entrées par effraction a incité la DIA à chercher des solutions pour améliorer la sécurité du centre-ville, explique la présidente de l’organisme. Photo : Downtown North Bay

Le commerce avait un système d’alarme, indique la présidente, mais ces vols se produisent assez rapidement que les coupables sont disparus bien avant l'arrivée de la police .

Une tendance nationale, dit la DIA

La santé mentale, la toxicomanie et l’itinérance sont d’énormes problèmes ici, comme partout au pays , nuance Mme Trudeau. Nous le constatons de plus en plus.

Les centres-villes, y compris le nôtre, semblent être des lieux de rassemblement pour ce genre d’individus , dit-elle.

Nous avons beaucoup de programmes de services sociaux ici, ils s’occupent d’une grande partie de cette clientèle, alors c’est normal que nous en voyions un peu plus.

Mme Trudeau est propriétaire de l’entreprise Michelle’s Framemaker and Gallery, située au centre-ville.

Elle dit que le quartier a beaucoup changé depuis qu’elle a ouvert ses portes en 1996.

Mme Trudeau ne sait pas quand l’organisme sera en mesure d’embaucher le nouveau garde de sécurité.