Lock-out à Bathurst : négociations sur fond de méfiance et d’espoir

La dernière entente collective entre les deux parties est échue depuis le 31 décembre 2016. La Ville de Bathurst a imposé un lock-out à une vingtaine d’employés administratifs le 25 juillet, après 20 mois de négociations.

Les nouvelles négociations doivent se dérouler avec un médiateur nommé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les travailleurs en lock-out, aurait préféré que ces derniers soient d’abord rappelés au travail.

C’est sûr qu’on est un peu méfiant. C’est la Ville qui a décrété le lock-out. Oui, on retourne en négos, mais elle n’a pas mis fin au lock-out. Si les négos reprenaient avec une fin de lock-out, ce serait déjà ça parce que les négos peuvent se poursuivre sans lock-out , affirme le responsable des communications au SCFP du Nouveau-Brunswick, Simon Ouellette.

On espère qu’il y ait de la bonne foi et qu’il y ait vraiment une ouverture de mettre fin au lock-out et de négocier un accord convenable.

Simon Ouellette, responsable des communications au SCFP du Nouveau-Brunswick