Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, une 22e année réussie

Dès le coup d'envoi du FTMS, le public a été au rendez-vous pour le spectacle de Zachary Richard. C'était la première fois en 22 ans que le spectacle d'ouverture affichait complet.

La programmation réservée aux artistes autochtones a également plu aux spectateurs, selon les organisateurs qui ont misé sur les spectacles en salle pour en annuler le moins possible à cause de la pluie.

On n'a pas annulé autant de spectacles que ça. Le jeudi et le samedi, le soir, on a doublé l'achalandage. Les gens qui n'ont pas pu venir l'après-midi, ils sont tous venus le soir. Ils ont rempli tous les chapiteaux thématiques , assure la directrice générale de l'événement, Malika Bajjaje.

Cette année aura été un peu plus difficile pour les restaurateurs dont la mission est de faire découvrir des saveurs d'ailleurs.