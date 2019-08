L’aéroport de Hong Kong annule ses vols en raison d’une importante manifestation

Plus de 5000 manifestants se sont rassemblés à l'aéroport international de Hong Kong lundi, a déclaré un responsable de la police, alors que tous les vols de lundi au départ et à l'arrivée ont été annulés.

D'après l'information que l'on m'a communiquée [...] 5000 manifestants se trouvaient dans l'enceinte du terminal , a indiqué Kong Wing-cheung, un responsable des relations publiques de la police, lors d'une conférence lundi après-midi.

Le hall des arrivées de son principal terminal est depuis vendredi le théâtre d'une impressionnante occupation pour protester contre les violences policières commises dans le cadre de la mobilisation sans précédent qui embrase l'ex-colonie britannique depuis des semaines.

Des manifestants occupent pour une quatrième journée consécutive l'aéroport de Hong Kong. Photo : Reuters / Tyrone Siu

Des milliers de manifestants pour la plupart vêtus de noir y sont massés pour accueillir et sensibiliser les visiteurs étrangers à leur mouvement, avec des chants, des slogans et une distribution de prospectus expliquant le sens des manifestations.

Initialement ciblée début juin dans le rejet d'un projet de loi qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine, la mobilisation à Hong Kong a considérablement élargi ses revendications, désormais centrée sur la dénonciation d'un recul des libertés et des ingérences de la Chine.

Des vols annulés

L'aéroport de Hong Kong a annoncé l'annulation pour lundi de tous les vols au départ et à l'arrivée en raison de l'ampleur de cettte manifestation.

À l'exception des vols au départ dont l'enregistrement est terminé et des vols à l'arrivée qui sont déjà en route pour Hong Kong, tous les autres vols ont été annulés pour le reste de la journée. Aéroport international de Hong Kong

Il s'agit d'une décision majeure pour cet aéroport internationalement reconnu pour son efficacité, et qui était en 2018 le huitième le plus fréquenté au monde, avec 74 millions de passagers.

Les opérations aéroportuaires de l'aéroport international de Hong Kong ont été gravement perturbées en raison des rassemblements publics à l'aéroport aujourd'hui. Aéroport international de Hong Kong

L'autorité précise que le trafic vers l'aéroport est très encombré et que ses stationnements sont pleins. Il est conseillé aux membres du public de ne pas venir à l'aéroport.

Pékin voit « des signes de terrorisme » dans les manifestations

Les manifestants radicaux de Hong Kong ont à plusieurs reprises eu recours à des objets extrêmement dangereux afin d'attaquer des policiers, ce qui constitue déjà un crime grave et révèle de premiers signes de terrorisme , a accusé, depuis Pékin, le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, Yang Guang.

M. Yang, qui avait la semaine dernière averti que ceux qui jouent avec le feu périront par le feu , a dénoncé une minuscule minorité qualifiée de grave défi à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong .

Des cocktails molotov ont été lancés en direction des policiers, a-t-il accusé.

La violence des affrontements entre manifestants et policiers a connu une escalade au cours des dernières semaines à Hong Kong. Photo : Reuters / Tyrone Siu

Ses propos surviennent au lendemain d'une dixième fin de semaine de manifestations dans l'ancienne colonie britannique, des milliers de manifestants bravant la police qui a répondu par des charges et des tirs de gaz lacrymogènes.

Les manifestants demandent la démission de Carrie Lam, la cheffe du gouvernement local pro-Pékin, et l'élection d'un successeur au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c'est actuellement la règle.

Ils exigent également une enquête sur les violences, dont ils accusent la police ainsi que l'abandon définitif d'un projet de loi controversé qui autoriserait des extraditions vers le continent.