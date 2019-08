Le directeur général de l’événement, Raphaël Bédard-Chartrand, est ébloui par le succès du festival.

Une soixantaine d’artistes et d’auteurs se sont rendus dans le petit village de la MRC de Memphrémagog pour rencontrer le public.

Selon Raphaël Bédard-Chartrand, la présence de personnalités bien connues a contribué à l’augmentation de la popularité de l’événement. Arlette Cousture et David Goudreau font partie des auteurs qui ont su attirer le public.

Nous avons des commentaires de festivaliers qui n’en reviennent tout simplement pas de l’énergie et de la fête qui animent le village d’Eastman , décrit-il.

Les organisateurs avaient également misé sur le renouvellement de la zone jeunesse pour tenter de séduire le jeune public. Un livre interactif de grande taille a notamment été aménagé sur le site.

L’annulation du spectacle de Lou-Adrianne Cassidy a pris les organisateurs par surprise. Toutefois, Raphaël Bédard-Chartrand affirme que la présence de Louis-Jean Cormier, qui a accepté de remplacer l’artiste à la dernière minute, a permis de créer un moment magique.

Il a accepté de sortir de sa sabbatique et de rencontrer et d’offrir au public un des spectacles les plus touchants que j’ai vus depuis longtemps

Raphaël Bédard-Chartrand, directeur général des Correspondances d'Eastman