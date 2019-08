Je me suis d’abord demandé comment ils avaient eu mon numéro , a-t-elle raconté en entrevue à l’émission Ottawa Morning de CBC. La conversation téléphonique a mené à une rencontre en personne autour d'un dîner.

L’entretien face à face se déroulait de façon cordiale, jusqu’à ce que les représentants du SCRSService canadien du renseignement de sécurité lui posent des questions sur d’autres étudiants musulmans d’Ottawa.

Ils ont commencé à parler des cas de John McGuire [de l’Université d’Ottawa] et d’Awso Peshdary [du collège Algonquin], deux étudiants qui sont allés se battre aux côtés du groupe armé État islamique et qui avaient des liens avec des groupes étudiants d’Ottawa , a expliqué Mme Hulo.

Les agents du SCRSService canadien du renseignement de sécurité lui ont dit de les contacter si jamais elle était témoin de crimes haineux, d’activités suspectes, ou si elle craignait pour sa sécurité. Tu te sens obligée de leur parler. Si tu dis non, ils vont t’avoir à l’œil , a-t-elle confié.

Si l’expérience s’est avérée relativement positive, Mme Hulo s’est néanmoins dite perturbée par sa rencontre.

Une ligne téléphonique créée à Toronto

L’étudiante de l’Université Carleton n’est pas seule à avoir vécu cette situation.

Des visites-surprises, ou des appels des services secrets canadiens sont de plus en plus répandus sur les campus à travers le pays, et les étudiants musulmans sont la plupart du temps l’objet de ces rencontres impromptues.

Le phénomène a d’ailleurs mené à la création d’une ligne d’aide téléphonique par des étudiants de l’Institut des études islamiques de l’Université de Toronto au début du mois d'août.

L'Université de Toronto (archives). Photo : iStock

S’il peut sembler que le SCRSService canadien du renseignement de sécurité prend à partie les étudiants musulmans, Jessica Davis, une ancienne analyste de l’agence de renseignement, a relaté à Ottawa Morning qu’il est possible que seuls les jeunes musulmans rapportent ce genre de prises de contact.

Le fait que l’on n’ait pas entendu d’histoires semblables d’autres groupes n’est pas surprenant , selon Mme Davis. Il est raisonnable de croire que beaucoup de monde ne voudrait pas avouer avoir été contacté par le SCRS.

Malgré tout, d’après l’ex-analyste, l’une des menaces les plus importantes au Canada demeure les actes terroristes commis ou inspirés par Al-Qaïda ou le groupe armé État islamique.

La réalité, c’est que ces organisations ont rallié de jeunes musulmans canadiens à leur cause, alors le SCRS agit en réponse à cette menace potentielle sur ce front , a-t-elle indiqué.