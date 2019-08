Le sacre de Bianca Andreescu inspire la future génération du tennis canadien

Si elle peut faire ça, je peux le faire aussi , a déclaré Corina Spasojevic, une jeune joueuse de tennis de 16 ans venue d’Ottawa pour participer aux Championnats juniors canadiens qui se déroulent à l’Ontario Racquet Club, à Mississauga.

C’est d’ailleurs sur les courts de ce club que Bianca Andreescu a fait ses armes avant de devenir la championne qu’elle est aujourd’hui. Elle y a aussi remporté les Championnats juniors canadiens en 2015.

Déterminée à suivre les traces de son idole, Corina Spasojevic veut s’inspirer du jeu varié d'Andreescu pour progresser sur le court.

Ce que j’apprécie de Bianca c’est sa variété de jeu, sa façon de frapper des coups amortis et puis des coups brossés.

Blessée au dos, Serena Williams a dû abandonner la finale alors que la Canadienne menait 3-1, en première manche, suscitant une certaine frustration chez des jeunes qui s’attendaient à assister à une finale difficile.

Ça aurait été plus inspirant de voir comment elle se serait battue pour gagner, admet Love-Star Alexis, une jeune joueuse participant aux championnats juniors.

La championne Bianca Andreescu aurait elle aussi souhaité gagner autrement. Ce n’est pas de la façon dont je voulais que ça se termine, mais une victoire c’est une victoire , a-t-elle déclaré.

Cette victoire demeure toutefois historique puisque Andreescu est devenue la première Canadienne depuis Faye Urban à remporter le volet féminin de la Coupe Rogers en 50 ans, quand le tournoi était encore disputé sur terre battue et s'appelait l'Omnium canadien. C'est aussi son deuxième titre sur le circuit de la WTA cette année, après celui d'Indian Wells, en mars.

Love-Star Alexis estime que sa victoire va inspirer beaucoup de jeunes.

Elle est passée par le même chemin que nous alors si on la prend comme inspiration et qu’on fait ce qu’elle a fait ça se peut que nous aussi on se rende là un jour.

Love-Star Alexis