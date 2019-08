Un sentier populaire près de Canmore rouvert après un an de travaux

Le sentier Ha Ling Peak près de Canmore est à nouveau accessible après avoir été fermé pendant un an.

Alberta Parks avait fermé le populaire sentier pour y effectuer d’importants travaux incluant la stabilisation du chemin qui s'érodait de plus en plus. Des rampes, des escaliers, des marches et des bancs ont aussi été installés.

Pendant la haute saison, des centaines de randonneurs empruntent le sentier de trois kilomètres pour se rendre au sommet de la montagne qui offre une vue imprenable sur Canmore.

Les améliorations semblent être appréciées. C’est le cas de Martin Lesperance. Le résident de Canmore a gravi le sentier des douzaines de fois et a été l’un des premiers à y accéder à nouveau lors de sa réouverture.

« Certaines parties du sentier sont plus larges, l'inclinaison de d’autres parties est maitentant moins importante. Je suis impressionné », a-t-il mentionné.

Avec des informations de Sarah Rieger