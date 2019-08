Lab-École : l’école primaire Pierre Elliott Trudeau de Gatineau sera agrandie

L’école de Gatineau demande plus d’espace, plus de classes. On veut ajouter aussi des espaces sportifs, des espaces de collaboration , explique l’architecte et cofondateur du Lab-École, Pierre Thibault.

Le cofondateur du Lab-École, Pierre Thibault (archives). Photo : Radio-Canada

Au terme des travaux d’agrandissement, l’école comptera 34 classes. L’équipe du Lab-École souhaite également remodeler le gymnase, la cour et les espaces partagés comme la cafétéria.

La vie a changé. Donc, on fait en sorte que l’école soit mieux adaptée aux besoins des élèves et des professeurs d’aujourd’hui. Pierre Thibault, architecte et cofondateur du Lab-École

Une attention particulière sera aussi mise sur les quelque 30 % d’élèves issus de communautés autochtones, souligne Pierre Thibault.

L'appel d'offres est lancé

Le concours d’architecture pour l’école Pierre Elliott Trudeau se fera en deux étapes. Dans un premier temps, les firmes intéressées peuvent dès lundi soumettre leurs idées de façon anonyme. Un jury annoncera en octobre prochain quatre finalistes parmi les firmes soumissionnaires.

À partir de ces quatre solutions-là, on va redemander à ces quatre équipes de poursuivre, pour faire en sorte qu’on aura un seul lauréat en fin d’année , a expliqué M. Thibault. Le lauréat va être annoncé en début d’année prochaine [...] et on souhaite que l’école soit prête pour la rentrée de septembre 2021.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur versera 14,9 millions de dollars pour la réalisation du projet de rénovation de l’école Pierre Elliott Trudeau.

Le projet Lab-École a été lancé en 2017 par Pierre Thibault, le chef et homme d'affaires Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, grand promoteur de l'activité physique, pour penser à de nouvelles façons de concevoir l'école du futur au Québec.

Avec les informations de Boris Proulx