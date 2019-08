Les livreurs Foodora seront-ils les premiers employés d’une application à se syndiquer?

Les quelque 950 livreurs de l’application de livraison de repas Foodora à Toronto et à Mississauga ont jusqu’à mardi pour choisir de se joindre ou non à un syndicat.

L'application de livraison de repas leur impose un horaire, comme s'ils étaient des employés, mais sans leur en accorder les bénéfices. Les livreurs, qui se déplacent à vélo pour la plupart, veulent être mieux payés, obtenir certains avantages sociaux et se protéger des conditions de la route dangereuses.

Brice Sopher travaille pour Foodora à temps partiel depuis quatre ans et veut maintenant se syndiquer. On est responsable pour tous les trucs dont on a besoin pour travailler. S'il faut que je répare mon vélo, c'est moi qui paie. Je paie pour mon téléphone, les données que j’utilise , dit-il.

Le montant qu’on reçoit de Foodora est minime lorsqu’on déduit ces dépenses Brice Sopher, livreur de Foodora

Les livreurs reçoivent par ailleurs 4,50 $ par livraison et un dollar par kilomètre parcouru, mais seulement pour le trajet entre le restaurant et le client.

Ils reçoivent aussi l’ensemble des pourboires, mais l’application Foodora force les clients à choisir un montant avant de passer leur commande, ce qui pousse bien des gens à ne rien donner , souligne le Torontois.

Brice Sopher, livreur de Foodora à Toronto, souhaite se syndiquer pour améliorer ses conditions de travail. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Revendications des livreurs de Foodora : Sécurité : en cas d’accidents sur la route, les livreurs disent être souvent poussés par les répartiteurs à compléter une livraison pour éviter d’être pénalisés et ils doivent payer tout traitement (comme de la physiothérapie) de leur poche

Rémunération : les livreurs reçoivent 4,50 $ (frais de livraison payés par le client) et 1 $/km (selon le trajet de la livraison) alors que Foodora reçoit 30 % du prix de la commande (payé par le restaurant)

Avantages sociaux : puisqu’ils sont considérés comme travailleurs autonomes, les livreurs n’ont pas de congés de maladie, de vacances payées, de congés parentaux, ni d’assurance-emploi

Sprint final vers l’accréditation syndicale

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ( STTPSyndicat des travailleurs et travailleuses des postes ) a déposé une demande d’accréditation syndicale auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, la semaine dernière, après une campagne de sensibilisation lancée par des livreurs de Foodora.

Le vote se déroule au cours de cinq jours, jusqu’à mardi midi.

Si on réussit présentement l'accréditation pour Foodora, c'est sûr que ça va ouvrir la porte pour Uber, Skip the Dishes et les autres entreprises d'économie de partage Jean-Philippe Grenier, vice-président, Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes

Jean-Philippe Grenier, troisième vice-président au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Photo : Radio-Canada

Foodora, de son côté, encourage ses livreurs à voter contre l'accréditation syndicale, en leur envoyant, par exemple, des messages directement par l'entremise de l'application.

Dans l’un de ses messages, on peut lire en anglais : Les cotisations syndicales pourraient vous coûter jusqu’à 1100 $. Votez "NON" avec nous .

Une capture d'écran d'un message envoyé par Foodora aux livreurs par l'entremise de son application pour les inciter à voter contre l'accréditation syndicale. Photo : Brice Sopher

Le syndicat dit avoir soumis une plainte auprès de la Commission des relations de travail, accusant Foodora de désinformer et de répandre des mensonges pour faire peur aux livreurs afin qu’ils votent contre l’accréditation syndicale.

C’est de la désinformation au niveau des avantages qu’un syndicat peut apporter et au niveau des avantages qu’un salarié peut avoir, donc on trouve que c’est une pratique déloyale et on la dénonce fortement , affirme M. Grenier.

Foodora se défend

Foodora a refusé de nous accorder une entrevue, mais dans une déclaration envoyée par courriel, une porte-parole répond que la compagnie n'a pas contrevenu aux lois ontariennes.

Nous étalons les faits pour que les livreurs prennent une décision éclairée Sadie Weinstein, porte-parole de Foodora Canada

Elle ajoute que l’expérience des livreurs est une priorité pour l’entreprise, qui se dit à l’écoute de leurs suggestions et de leurs préoccupations. Nous ne croyons pas qu’un syndicat soit nécessaire pour faire changer les choses , écrit Mme Weinstein.