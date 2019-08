L'actualité qui a marqué le week-end

Bianca Andreescu serre dans ses bras le trophée de la Coupe Rogers. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Bianca Andreescu championne de la Coupe Rogers

Bianca Andreescu, 19 ans, a remporté ce dimanche la Coupe Rogers après l'abandon de Serena Williams, incommodée par une blessure au dos (3-1, ab.). La jeune prodige a écrit une page d'histoire du tennis canadien en étant la première titrée à domicile depuis 50 ans. Le duel « tant attendu » avec son idole n'aura duré que 19 petites minutes. Grâce à sa victoire, Andreescu se hissera au 14e rang mondial lundi. Rafael Nadal a pour sa part défendu avec succès son titre de champion de la Coupe Rogers en battant le Russe Daniil Medvedev en deux manches : 6-3 et 6-0. L'Espagnol met ainsi la main sur un cinquième titre canadien après ceux de 2005, 2008, 2013 et 2018.

Une photo de Jeffrey Epstein qui apparaît dans le registre des délinquants sexuels de l'État de New York. Photo : Reuters

Le multimillionnaire Jeffrey Epstein retrouvé mort

Le millionnaire américain Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center, la prison fédérale de Manhattan (New York) où il attendait son procès pour agressions sexuelles sur des mineures. Selon le New York Times qui cite des responsables sous couvert d'anonymat, le financier déchu âgé de 66 ans s'est pendu dans sa cellule. Son corps a été découvert samedi matin, vers 7h30. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclenché une enquête pour faire la lumière sur la mort d'Epstein, qui a par ailleurs alimenté les théories du complot en ligne.

Les jeunes libéraux sont réunis à Québec pour le 37e Congrès de la Commission-Jeunesse du PLQ. Photo : Radio-Canada

Le virage nationaliste trouve écho chez les jeunes libéraux

Les jeunes militants libéraux du Québec se sont réunis en congrès toute cette fin de semaine afin de discuter de nombreuses résolutions. Leur but est d'occuper « une place majeure » dans la reconstruction de leur parti, qui a subi la pire défaite électorale de son histoire en octobre 2018. Parmi les propositions soumises, l'adoption d'une loi affirmant l'interculturalisme au Québec (par opposition au multiculturalisme) ainsi qu'une constitution québécoise. Les aspirantes chefs déjà déclarées, soit Marwah Rizqy et Dominique Anglade, ont fait preuve d'ouverture quant à ces propositions.

Une femme brûlée vive par son ex-conjoint sur la rue Arago, à Québec. Les traces de chair brûlée et de vêtements calcinés sont visibles sur la chaussée. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Une femme brûlée vive

Une femme âgée de 27 ans a été grièvement brûlée, vendredi soir, lors d'une agression survenue à Québec. Elle aurait été brûlée sur près de 50 % de son corps, notamment au visage, aux mains et au dos. Selon les témoignages d'au moins deux voisins, les deux jeunes enfants de la victime ainsi que sa mère ont assisté à cette agression. Le principal suspect, son ex-conjoint Frej Haj Messaoud, âgé de 39 ans, a comparu dimanche matin pour tentative de meurtre et voies de fait graves. Le père de la jeune femme est « traumatisé » par le drame qui secoue sa famille, évoquant au passage le « caractère agressif » du suspect.

Alan Schmegelsky, le père de Bryer Schmegelsky. Photo : La Presse canadienne / Laura Kane

Le père de Bryer Schmegelsky brise le silence

Dans une entrevue qu’il a accordée à une émission australienne, Alan Schmegelsky, le père du fugitif Bryer Schmegelsky, parle de son deuil et de son refus de croire à la culpabilité de son fils « sans preuve ». Ce dernier était recherché, avec Kam McLeod, en lien avec trois meurtres commis en Colombie-Britannique. Alan Schmegelsky se dit soulagé de la découverte des deux corps que l'on croit être ceux de son fils et de Kam McLeod. Du côté de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Colombie-Britannique, les détails des autopsies des corps seront dévoilés lundi.

