Nouvel élan pour les sentiers de vélo de montagne à Rouyn-Noranda

De nombreux cyclistes de la région ont pu pédaler sur les pistes nouvellement réaménagées du mont Powell lors de la Coupe du Nord. Pour sa troisième course de l'été, la Coupe du Nord a attiré plus de 80 cyclistes, malgré la pluie intermittente.

Le cycliste Rock Desbiens participe à l'événement depuis ses débuts. Il indique que les infrastructures de vélo de montagne à Rouyn-Noranda, autrefois plutôt limitées, se sont développées au cours des dernières années.

À Rouyn, je vous dirais qu'on est comme le parent pauvre de la région. Mais présentement, au mont Powell, avec le groupe de bénévoles qu'on a, le soutien qu'on a de la Ville, on commence à tirer notre épingle du jeu , constate-t-il.

L'amateur de vélo de montagne, Rock Desbiens Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

L'organisateur de la course, Guy Baril, note lui aussi que les cyclistes peuvent davantage profiter des pistes du mont Powell qu'auparavant. Des groupes de bénévoles amateurs de vélo de montagne travaillent à rendre les pistes plus attrayantes et sécuritaires.

Guy Baril, bénévole Coupe du Nord Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Depuis un an, on a au moins l'autorisation de venir faire des trails , raconte-t-il. Avant ça, on était un petit peu squatteurs, alors c'était difficile d'investir énormément de temps et d'argent, mais maintenant qu'on a l'autorisation, c'est plaisant. On a réussi à obtenir des sous de quelques paliers gouvernementaux et de quelques entreprises, qui nous permettent de faire de petits achats d'équipement et de louer de l'équipement pour travailler dans les sentiers , explique-t-il.

Engouement pour le sport dans la région

La cycliste Katia Châteauvert considère que la région offre des occasions pour s'initier au vélo de montagne. Il y a des sentiers à Amos, à Val-d'Or aussi il y a de beaux sentiers, à Preissac il y a de nouveaux sentiers, et ici, à Rouyn , énumère-t-elle.

Des courses de la Coupe du Nord ont également eu lieu plus tôt cet été à Amos puis à Val-d'Or.

L’événement existe depuis plus de 15 ans.