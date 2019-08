Les musulmans de Winnipeg fêtent l'Aïd-el-Kébir

Ils étaient près de 10 000 rassemblés au Centre des congrès RBC pour prier à la mémoire du prophète Abraham, dimanche matin.

La communauté grandit, nous voyons cela d’année en année et nous nous étions préparés à accueillir une telle foule , indique le président de l’Association islamique du Manitoba, Idris Elbakri.

L’Aïd-el-Kébir est l’une des fêtes les plus importantes de l’islam et se déroule tous les ans sur quatre jours, dépendamment du calendrier musulman.

Pour Idris Elbakri, cet événement est l'occasion de reconnecter les musulmans à leur histoire et aux anciennes traditions.

Mohamad Jumaily, le président de l’Assemblée des Syriens du Manitoba, ajoute que l’Aïd-el-Kébir est une célébration conviviale.

C’est un jour très important pour nous, c’est l’occasion de rassembler nos familles et enfants avec la communauté. Mohamad Jumaily, président de l’Assemblée des Syriens du Manitoba

Après le rassemblement religieux, place aux festivités. La plupart des familles se retrouvent autour d’un repas et peuvent également échanger des présents avec leurs amis.

Selon la tradition, le chef de la famille est chargé de trouver un mouton à sacrifier pour le plat du jour.

Pour Elhabji Samb, membre de la communauté d’origine sénégalaise, cette tâche est difficile. Les lois canadiennes encadrent étroitement l’abattage des bêtes, ce qui rend le sacrifice difficile à effectuer selon les normes traditionnelles à Winnipeg.

On va dans des fermes aux alentours, mais même si on tue le mouton on doit attendre 24h pour le recevoir. On aurait souhaité avoir la même culture que celle de notre pays ici, mais il faut se forger aux lois , dit-il.

Elhabji Samb ajoute que c’est la première fois qu’il est chargé de trouver le mouton à sacrifier. Il dit qu'il finira sans doute par acheter de la viande pour pouvoir fêter l’événement en famille.