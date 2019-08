La famille toujours au cœur du tournoi de balle molle de Noëlville

Plus de trois décennies après sa création, le tournoi familial annuel de balle molle de Noëlville suscite toujours beaucoup d’engouement. De nombreuses personnes se déplacent d’ailleurs de loin pour croiser le fer, chaque année, avec des amis d’enfance et d’anciens voisins et pour revoir en même temps des membres de leur famille.

Près d’une centaine de familles ont pris part cette fin de semaine au 35e tournoi annuel de balle molle de Noëlville, organisé par le Club Richelieu de Rivière des Français.

Selon l’un des membres du comité d’organisation, Richard Bisaillon, le tournoi a toujours le même objectif que lors de sa création en 1984 : réunir les familles .

Et elles sont toujours nombreuses à répondre à l’appel, ajoute-t-il.

Les familles planifient leurs vacances en fonction de ce tournoi. Chaque année, les gens nous disent qu’ils se préparent pour l’année suivante , indique M. Bisaillon.

Richard Bisaillon est membre du comité organisateur du tournoi familial de balle molle de Noëlville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Si le nombre d’équipes participantes est resté relativement inchangé au fil du temps, leur composition évolue inévitablement.

On voit les équipes changer, de nouvelles équipes se forment. Certaines équipes sont devenues trop vieilles pour jouer et on doit en mettre quelques-unes dans une catégorie inférieure parce qu’elles sont plus faibles , note M. Bisaillon.

Venus de loin

Le tournoi de balle molle est devenu un événement qu’attendent impatiemment plusieurs anciens résidents de Noëlville, qui en profitent pour rendre visite aux membres de leurs familles.

C’est le cas de Marc Pitre, qui habite désormais à Kingston avec sa propre jeune famille.

C’est une grosse rencontre de famille. Il y a des gens qu’on ne voit qu’une fois par année, lors du tournoi et on a beaucoup de plaisir , affirme-t-il.

Près d'une centaine d'équipes ont croisé le fer dans le cadre du 35e tournoi de balle molle de Noëlville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour Dan Pitre, qui habite actuellement à Burlington et qui participe au tournoi annuel depuis 32 ans, revenir à Noëlville est aussi une occasion d’inculquer à ses trois jeunes enfants le sens de la famille.

C’est important qu’ils voient la tradition familiale ici à Noëlville, mais aussi qu’ils voient leurs parents jouer à un jeu qu’ils aiment. Gagner ou perdre importe peu, il faut avoir du plaisir avec tout le monde. Dan Pitre

J’espère que dans 10 ans, mes enfants vont jouer avec moi , déclare-t-il.

Dan Pitre habite à Burlington, mais tient à revenir chaque été à Noëlville pour le tournoi de balle molle. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dan Pitre affirme qu’il est parfois appelé à expliquer le concept du tournoi familial à d’autres résidents de Burlington.

Certains me disent : “ah, tu joues contre ta propre famille”, mais je leur explique qu’il s’agit d’une communauté familiale, de nombreuses familles qui s’affrontent. Il n’y a rien de tel dans le Sud de l’Ontario , fait-il savoir.

Plus d'une dizaine de membres de la famille Prévost ont pris part au tournoi. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le sens du mot famille n’est toutefois pas appliqué de manière très stricte pour la formation des équipes. Rodney Paquette, qui réside à Saint-Charles, à près de 30 km au nord de Noëlville, joue depuis longtemps avec la famille Pitre au sein de laquelle il dit avoir été adopté .

Je suis allé à l’école secondaire à Noëlville et l’un de mes grands amis m’a demandé si je voulais jouer avec sa famille. Et depuis ce temps-là, je joue toujours avec eux , explique-t-il.

Rodney Paquette joue au sein de l'équipe familiale de son ami. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le tournoi n’a pas pour autant une moindre importance pour lui.

Avec le temps, tout le monde se sépare et on ne se voit plus. On vient ici précisément pour voir des amis qu’on n’a pas vus depuis le secondaire. C’est une très belle rencontre , conclut-il.

Un hommage a été rendu à Claude Mayer, l'un des fondateurs du tournoi annuel de balle molle de Noëlville. L'ancien maire de Rivière des Français est décédé le 5 août. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Grâce aux frais d’inscription que débourse chaque famille qui participe au tournoi, le Club Richelieu est déjà parvenu à recueillir plus de 254 000 $, une somme réinvestie pour financer de nombreuses initiatives communautaires de la région.