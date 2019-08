De Montréal à Sainte-Luce : l’histoire d’un changement de vie

En juillet 2018, le couple a le rythme de vie de bien des Montréalais. Carole Baril est planificatrice financière et André Dénommé est mécanicien de chantier sur le Pont Champlain.

On avait les deux des horaires chargés, des grosses jobs importantes aussi au niveau du stress , raconte Carole Baril.

Une randonnée à vélo entre Québec et Sainte-Anne-des-Monts pendant leurs vacances les amène sur le terrain de l'auberge La Maréchante à Sainte-Luce-sur-Mer. Ils constatent que l'épicerie de l'autre côté de la rue est à vendre.

André Dénommé et Carole Baril ont quitté le stress de la vie montréalaise pour le calme du bord de l'eau. Photo : Radio-Canada

On dirait que tout le monde ici est heureux. Ça nous a ben gros attachés dès le départ. Carole Baril, copropriétaire de l’épicerie et planificateur financier

Je leur ai vendu la place , se rappelle le propriétaire Marco Normandeau. J’ai vu que j’étais aussi passionné qu’eux.

Moins d’un an plus tard, le couple emménage dans le logement au-dessus du commerce, et reprend les rênes. Il bonifie même l’offre alimentaire avec des plats prêts-à-manger.

Les pizzas maison de Carole et André sont parmi les articles les plus populaires. Photo : Radio-Canada

T'sais Montréal, tout est rapide, tout est pressé. Tu attends dans la ligne d'attente, ça presse. Ici y'en n'a pas de stress. André Dénommé, copropriétaire de l’épicerie et mécanicien de chantier

Je trouve que ça roule plus. Pis je vois que le monde est heureux aussi, et les gens m'en font part aussi qu'ils sont heureux des changements , souligne Sarah Langlois, qui travaille à l’épicerie depuis quatre ans.

Et les Montréalais ont été accueillis en rois.

On se croirait à la Petite Séduction. Carole Baril, copropriétaire de l’épicerie et planificatrice financière

Les gens venaient ici avec leurs enfants, et ils venaient présenter Madame Carole. Ils étaient contents premièrement que quelqu'un reprenne l'épicerie, parce qu'ils avaient eu peur aussi que ça ferme. Mais les gens venaient nous remercier d'avoir acheté , dit en riant Mme Baril.

De génération en génération

Leur passion pour Sainte-Luce est contagieuse. Leur fils Jeff et sa conjointe Sophie ont tout aussi été séduits.

Jeff Dénommé et Sophie Mitchell vont encore régulièrement à Montréal, mais confirment que leur vie est maintenant à Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada

On est venus rejoindre mes parents l'année passée qui étaient en vélo. On était pendant les semaines de la construction. Y'avait plein de monde, c'était super le fun. Pis finalement, on trouvait qu'il manquait un truc. On avait le goût de boire une bière sur une terrasse, pis y'avait rien de ce qu'on voulait. Donc c'est comme ça qu'on a pris la décision de venir , explique Jeff Dénommé.

C'est le genre de projet qui manquait. [Les gens] sont super contents, ils viennent nous encourager. Y'a quelques locaux qui viennent souvent nous voir. C'est super le fun. Sophie Mitchell, copropriétaire de la Terrasse du fleuve

Jeff Dénommé et Sophie Mitchell ont aménagé une terrasse extérieure sur le terrain adjacent à leur résidence au coeur de Sainte-Luce-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Cette année, la Terrasse du fleuve offre 40 places assises. L’an prochain, ce nombre passera à 100 et une cuisine devrait s’ajouter.

Dès 2020, des spectacles seront présentés toutes les fins de semaine à la Terrasse du fleuve.