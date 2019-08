Les chasseurs de Pokémon envahiront Montréal en septembre

Les fans de Pikachu, Charizard et Bulbasaur seront probablement ravis de l'apprendre : Tourisme Montréal et Niantic, créateur du très populaire jeu mobile en réalité augmentée, ont annoncé que le festival Pokémon GO Safari Zone, sera présenté au parc Jean-Drapeau de Montréal du 20 au 22 septembre 2019.

Alors que l'attention médiatique autour de Pokémon GO semble s'estomper depuis quelque temps, les chiffres tendent à montrer que l'engouement entourant l'application n'était pas qu'un feu de paille. Selon ce que rapportait récemment le site spécialisé CNet, le jeu a dépassé le milliard de téléchargements en avril dernier.

L'événement devrait attirer à Montréal des joueurs de Pokémon GO des quatre coins du monde qui veulent trouver et capturer des Pokémon uniques.

La venue de cet événement ludique d'envergure internationale, et ce pour la première fois au pays, est une excellente nouvelle, autant en termes de retombées économiques que du rayonnement de notre métropole. Valérie Plante, mairesse de Montréal

L'événement se tiendra au parc Jean-Drapeau, le long du circuit Gilles-Villeneuve, du 20 au 22 septembre.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site web du festival (Nouvelle fenêtre) .