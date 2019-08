Le Bloc québécois courtise les Îles-de-la-Madeleine

Les deux politiciens ont notamment rencontré les membres du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles et l'Association des chasseurs de phoques Intra-Québec. Ils ont également rencontré les Madelinots à divers endroits, comme au Concours de châteaux de sable, pour connaître leurs préoccupations.

Yves-François Blanchet et et Guy Bernatchez défendent les intérêts des pêcheurs dans les questions de la création d'une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que de la chasse aux phoques.

Moi je suis pour les aires marines protégées, mais je ne suis pas pour que ça se fasse n'importe comment , opine Yves-François Blanchet, en se référant au lancement d’une étude par les gouvernements provincial et fédéral pour évaluer la possibilité d’établir une aire marine protégée autour des îles de la Madeleine.

Je ne suis pas pour que ça se fasse sans fondement scientifique indépendant, je veux éviter qu’on dise aux pêcheurs "vous ne connaissez pas ça, on va vous le dire comment ça marche". Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Un projet d'aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine est à l'étude depuis juin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On parle aussi de la surpopulation des phoques à l'île Brion, les hauts fonctionnaires de Pêches et Océans doivent être à l'écoute de ceux qui sont sur le terrain , affirme de son côté Guy Bernatchez. Ceux-ci doivent absolument être concertés et non subir des décisions de hauts fonctionnaires d'ailleurs.

Pour le moment, le gouvernement ne permet pas la chasse au phoque gris sur la réserve écologique de l'île Brion en raison d’un manque de données.

Selon l’Association des chasseurs de phoques Intra-Québec, la population de phoques gris à l’île Brion a atteint 10 000 individus et devrait être contrôlée, puisque sa surabondance pourrait menacer l’écosystème et la pérennité des pêches.

Les stratégies du fédéral critiquées

Les deux politiciens ont profité de leur visite aux Îles pour critiquer les nombreux investissements du gouvernement fédéral réalisés en cette période préélectorale.

Je trouve ça aberrant les annonces qui ont été faites en période préélectorale, on dirait qu’ils ont gardé les budgets en otage pour sortir en précampagne , critique Guy Bernatchez.

Huit annonces en 15 jours, un moment donné, trop c’est comme pas assez. Guy Bernatchez, candidat bloquiste pour Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Il y a quelque chose de très irrespectueux dans l’exercice démocratique là-dedans , croit Yves-François Blanchet. C’est comme si, au cabinet du premier ministre, on disait à M. Massé et à Mme Lebouthillier : "voilà ta pile de chèques". Mais je rappelle aux gens, c’est l’argent des citoyens. Donc le gouvernement canadien nous remet une partie de notre argent avec un chèque avec un petit drapeau canadien dans le coin, pour qu’on ait l’impression qu’il faut les réélire.

M. Blanchet et M. Bernatchez terminent leur visite aux Îles dimanche.

Avec des informations de Philippe Grenier