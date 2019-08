Rémi-Jocelyn Côté sera candidat du NPD dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

Rémi-Jocelyn Côté est le seul candidat en lice. Il est actuellement conseiller municipal à Sainte-Luce. Il est également copropriétaire et entraîneur au club de boxe Victoire, à Rimouski.

Le néo-démocrate dit vouloir bâtir une économie favorisant la rétention des jeunes en région et prendre des actions concrètes pour la protection de l'environnement. Il souhaite notamment miser sur le développement de l'énergie éolienne.

Selon lui, sa proximité avec les gens de la région constitue l'une de ses principales forces comme candidat.

Je ne suis pas un bureaucrate, je suis un gars de terrain , dit-il. Je regarde les autres, ils ont un beau background au niveau scolaire et à l’université. Je suis plus comme monsieur et madame Tout-le-Monde en région. J'ai même été pompier à Sainte-Luce pendant six ans. Je connais vraiment la réalité du secteur au niveau terrain.

Ce que je veux, tout simplement, c’est aider les gens, aider la région, et ramener c’est quoi un député pour les gens. Rémi-Jocelyn Côté

J’écoute ça, c’est toujours de grosses promesses et il me semble que ça n’aboutit pas , ajoute-t-il. J’aime mieux aller prendre le pouls de la communauté et j’amène ça à Ottawa. [Comme] députés, on est là pour être la voix des citoyens. Les phrases de politiciens déjà toutes faites, vous n’aurez pas ça avec moi, je suis quelqu’un qui est assez direct.

Rémi-Jocelyn Côté dit admirer le travail réalisé par le député néo-démocrate Guy Caron et salue les efforts du député péquiste Pascal Bérubé.

Regardez Guy Caron, c'est ce que je veux, être proche des gens, être facile d'approche , dit-il.

L’assemblée d’investiture du NPD a lieu dimanche à partir de 17 h à la microbrasserie Le Ketch, à Sainte-Flavie. Le député néo-démocrate de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Guy Caron, sera également sur place pour l'occasion.

Deux autres candidats sont confirmés dans la circonscription, soit le député libéral sortant Rémi Massé et la bloquiste Kristina Michaud.