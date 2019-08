La rénovation de l’Assemblée législative est compliquée et coûtera cher

À la suite du remplacement du dôme, une inspection complète a été réalisée en 2016 par le principal consultant appuyant les rénovations, Rob Pacholok, et les résultats sont décevants.

L’immeuble semble en bon état, mais quand on y regarde de plus près, il a de grands défauts. Rob Pacholok, consultant principal du projet de rénovation de l’Assemblée législative

« On a trouvé 18 000 failles en tout genre, dont des fissures et de l’effritement », explique M. Pacholok. « Certaines pièces [de pierre] sont déjà tombées ou le feront bientôt. »

En plus des failles découvertes, les ouvriers chargés d’inspecter l’édifice ont également ramassé neuf seaux de pierres brisées.

L’inspection a aussi révélé avec quelle imagination les ouvriers de l’époque avaient réussi à faire tenir la maçonnerie avec toutes sortes de matériaux, allant de la colle aux goujons de bois.

Des défis de taille

Il faudra trois ans et plus de 20 millions de dollars pour venir à bout de la restauration colossale de la façade de grès.

La pierre originale venait de la carrière Glenbow, située entre Calgary et Cochrane et fermée en 1912.

L’un des défis est donc celui de l’approvisionnement. « On travaille avec une petite carrière de la région de Pincher Creek où l’on espère pouvoir trouver et tailler les pierres qu’il nous faut », note Chris Ambrozic, le président de l’entreprise responsable des travaux, Scorpio Masonry.

L’ennui, c’est que les nouveaux blocs de pierre seront d’une couleur différente des anciens, du moins au début, soutient M. Ambrozic.

Une fois la matière première trouvée, c’est la course aux maçons qui attend Scorpio Masonry. Trouver et former des ouvriers qualifiés pour mener à bien le plus grand contrat de l’histoire de son entreprise est une tâche titanesque, confie le propriétaire.

Avec les informations de Kim Trynacity