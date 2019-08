Les jeunes libéraux prudents sur les grands projets industriels au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Comme bien d’autres jeunes de son parti, le militant de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Mathieu Savard, croit qu’il faut mettre l’environnement au coeur des priorités de sa formation politique. D'ailleurs, le jeune libéral de 18 ans croit qu'il faut attendre l'avis des experts avant de se prononcer sur les grands projets industriels comme GNL Québec, Gazoduq ou Arianne Phosphate.

C’est sûr que ça dépend des projets, mais il va falloir attendre les tests qui vont être faits par des experts parce que c’est sûr que des projets de même à long terme économiquement, c’est viable, mais ça pourrait aussi avoir un impact sur l’environnement , a noté le jeune libéral en entrevue avec Radio-Canada.

Retour sur la défaite électorale

Lors des dernières élections, seul le chef du parti, Philippe Couillard avait été réélu sous la bannière libérale dans la région. Cependant, le député de Roberval a démissionné quelques jours après le scrutin, ce qui fait que plus aucun député de la région ne porte les couleurs du PLQ.

Le parti doit maintenant apprendre de cette déconfiture, selon Mathieu Savard.

Le Parti libéral doit s’inspirer des erreurs qu’il a faites. Dans la région, ça n’a pas été si pire que ça. On a quand même fait réélire notre chef , constate-t-il.

Il croit que sa formation politique saura se renouveler et réussir à se faire élire de nouveau dans la région lors des prochaines élections.

Le jeune libéral croit que l'avenir du Québec passe par une économie plus verte. Selon lui, le Parti libéral peut être porteur de changement s’il écoute les jeunes libéraux.