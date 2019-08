Deux nouvelles fusillades à Toronto, un adolescent parmi les blessés

Le jeune a été transporté à l’hôpital, on ne craint pas pour sa vie.

Les policiers ont été contactés un peu avant 1h du matin pour se rendrent près du quartier grec, où trois coups de feu ont retenti, à quelques rues de l’avenue Danforth.

La police de Toronto a tenu à préciser que la fusillade n’avait aucun lien avec le festival Taste of the Danforth, évènement lors duquel une fusillade avait fait deux morts et 13 blessés à l’été 2018.

L’autre incident armé sur lequel la police enquête s’est produit samedi vers 14h30.

Des témoins ont entendu entre six et sept coups de feu dans le secteur de la promenade Shoreham et de la rue Jane.

Rappelons que la Ville Reine fait présentement face à une vague de violence armée. Durant le long week-end d’août, 17 personnes ont été blessées dans 14 incidents armés.

Un mort par balles à Vaughan

Un homme impliqué dans une fusillade est mort à Vaughan vers 2h du matin samedi.

La victime a été transférée à l’hôpital par les premiers répondants, mais a succombé à ses blessures.

Selon les policiers, l’incident armé s’est produit après une dispute à l’extérieur d’un domicile de l’avenue Cranston Park et Ridgeway Court.

Les enquêteurs demandent l’aide du public pour retrouver les suspects.