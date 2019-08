Le pont tournant Hog's Back fermé jusqu’en 2020 à Ottawa

Plusieurs des éléments du pont ont atteint la fin de leur cycle de vie et les travaux de réhabilitation vont prolonger de 20 à 30 ans la durée de vie utile du pont, selon la Commission de la capitale nationale (CCN). La fin des travaux est prévue pour mai 2020.

Les voitures devront emprunter la promenade Riverside, le pont du chemin Heron et la promenade Prince-de-Galles. La CCNCommission de la capitale nationale indique avoir effectué des modifications à l'intersection du chemin Heron et de la promenade Prince-de-Galles pour faciliter la circulation plus dense.

Les piétons et les cyclistes pourront toutefois continuer de circuler sur le pont pendant les travaux et la navigation sur le canal ne sera pas interrompue.

Les travaux vont se dérouler du lundi au vendredi, entre 6 h et 20 h. Des travaux de fin de semaine pourraient aussi avoir lieu à l’occasion.

Les travaux au pont tournant Hog's Back sont un projet de 55 millions de dollars.