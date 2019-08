Jour de référendum pour le projet d'aérodrome à Saint-Roch-de-l'Achigan

Aérodrome-SRA, le promoteur, qui avait essuyé le refus pour un projet similaire à Mascouche –qui prévoyait des décollages aux 10 à 15 minutes – avance que le projet permettrait de créer plusieurs dizaines d’emplois, qu'il apporterait des revenus fonciers supplémentaires à la municipalité, en plus de contribuer à la vitalité des entreprises du parc industriel à proximité.

L’aérodrome privé pourrait notamment accueillir jusqu’à 150 petits avions et une école de pilotage. L’aérodrome serait situé à 3,5 km du village de 5147 habitants et à 1,5 km du camping. Il serait un pôle d'attraction pour l'aviation générale du Québec , mentionne un document d'Aérodrome-SRA.

Selon le promoteur, l’aérodrome serait situé à 3500 mètres du village et à 1,5 kilomètre du camping. Photo : Aérodrome-SRA

Les Achiganois qui s'opposent au projet affirment pour leur part que celui-ci est disproportionné, que les études déposées sont très minces et que les nuisances sonores ne justifient pas un tel aérodrome, dans un contexte où ce type d'activité serait en baisse. Leurs arguments se basent sur les données de Statistique Canada qui montrent une baisse de 24 % des mouvements annuels dans les petits aérodromes du Canada, entre 1998 et 2018.

Dans un mémoire, ils affirment que le promoteur et son équipe font preuve d’un manque flagrant de transparence, d’arrogance et de mépris .

Interrogé à la fin juin par Radio-Canada, le maire de Saint-Roch-de-L’Achigan, Yves Prudhomme, avait déploré que les promoteurs soient arrivés soudainement , sans avoir pris le temps de présenter leur projet en tant que véritables partenaires .

Ils sont arrivés en disant : "Vous n'avez pas un mot à dire, pas plus que Québec; c'est une compétence fédérale, et voilà, c'est ce que nous avons l'intention de faire" . Aux dires du maire, les propriétaires d'avions des alentours n'investiront pas dans la municipalité, pas plus qu'ils n'y consommeront, puisqu'ils sont collés sur [l'autoroute] 25 .

Intérêt privé vs intérêt collectif

Pour Danièle Pilette, professeure associée au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’ UQAMUniversité du Québec à Montréal , il s’agit d’un cas typique d’arbitrage entre la question de la propriété privée versus l’intérêt collectif

Si Mme Pilette souligne qu’une municipalité dépend beaucoup de ses taxes pour alimenter son budget, elle note elle aussi qu’il y a très peu d’études pour démontrer les bienfaits du projet .

C’est le gouvernement fédéral qui a le dernier mot concernant le domaine de l’aviation. Toute décision tiendra compte de divers facteurs, notamment le rapport, les commentaires de la communauté et les préoccupations en matière de sécurité , avait déclaré, fin juin, à Radio-Canada, Delphine Denis, porte-parole du ministre des Transports du Canada Marc Garneau.

Sébastien Marcil, qui est membre de la Coalition des citoyens contre l'aérodrome, appelle le gouvernement Trudeau à respecter les résultats du vote.

Selon un document du promoteur, Transport Canada doit se prononcer sur le projet d'ici le 5 septembre, soit à la veille du déclenchement des élections fédérales.

Le grand absent, c’est le gouvernement du Québec. Danièle Pilette, prof. associée à l’UQAM