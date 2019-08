Le Canada souligne la Journée nationale des Gardiens de la paix

Des vétérans de missions de maintien de la paix, ainsi que des vétérans des Forces armées canadiennes et des vétérans de forces policières de l’Ontario et du Québec participeront à un défilé et à une cérémonie au Monument au maintien de la paix, à Ottawa, entre 10 h 30 et midi.

Il s’agit d’une occasion pour les citoyens de démontrer leur fierté et leur gratitude aux membres des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, et des services de police provinciaux et municipaux, ainsi qu'aux diplomates et civils canadiens qui ont travaillé en appui aux opérations internationales de paix et de sécurité , selon un communiqué d’Anciens combattants Canada.

La Journée nationale des Gardiens de la paix a lieu chaque année depuis 2008, le dimanche le plus près du 9 août.

Pourquoi le dimanche le plus près du 9 août? À cette date, en 1974, neuf Casques bleus canadiens ont péri lors de l’écrasement de leur avion, abattu par un missile surface-air entre la capitale libanaise, Beyrouth, et Damas, capitale de la Syrie.

