Half Moon Run de retour avec un nouveau titre

Quatre ans après la parution de son dernier album, le quatuor montréalais Half Moon Run est de retour avec un nouveau titre, intitulé Then Again. La chanson, accompagnée d'un vidéoclip, est le premier extrait d'un troisième album à venir.

Les jeunes hommes de Half Moon Run n'ont plus vraiment besoin de présentation. Fondé il y a 10 ans, le groupe surfe depuis sur le succès de ses deux premiers albums, Dark Eyes (2012) et Sun Leads Me On (2016). Après avoir fait le tour du monde, ils sont de retour avec un premier extrait en quatre ans. La chanson Then Again se retrouvera sur leur prochain album, dont le titre est encore inconnu, mais dont la sortie est prévue pour 2019.

Conner Molander, Dylan Philipps, Devon Portielje et Isaac Symonds ont de leur propre aveu passé beaucoup de temps depuis la sortie de leur dernier album à pratiquer leurs instruments et à peaufiner leurs aptitudes techniques. Essentiellement, nous avons ré-examiné tout ce que nous savions sur le fait d'être un groupe. C'est un peu comme recommencer à zéro , explique Molander sur la page officielle du groupe.

Produit par Joe Chiccarelli (Beck, The Strokes, The White Stripes), le nouvel opus doit sortir sur l'étiquette Glassnote Records d'ici la fin de l'année.