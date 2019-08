32 morts dans l'est de la Chine à cause du typhon Lekima

Le typhon Lekima a tué au moins 32 personnes dans l'est de la Chine, selon un nouveau bilan dimanche des autorités locales, alors que les recherches de disparus se poursuivent et que plus d'un million d'habitants ont été évacués.

Des vagues de plusieurs mètres de haut se sont abattues sur le littoral lorsque le typhon a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai.

Des vagues hautes de plusieurs mètres frappent une digue devant des bâtiments à Taizhou, dans la province chinoise du Zhejiang oriental. Photo : Getty Images

Un glissement de terrain a provoqué le décès d'au moins 18 personnes dans la vaste commune de Wenzhou, à 450 kilomètres au sud de Shanghai, selon l'agence Chine nouvelle. Il n'a pas été précisé si les 14 décès supplémentaires avaient été provoqués par ce même accident.

Seize personnes étaient toujours portées disparues, ont précisé les autorités de la province du Zhejiang.

Un arbre déraciné dans une rue après le passage du typhon Lekima à Taizhou, Zhejiang. Photo : Reuters / China Stringer Network

Des images de la télévision CCTV montraient dimanche des sauveteurs naviguant en bateau dans la ville de Linhai, dont les rues étaient totalement recouvertes d'eau boueuse.

Des médias chinois locaux ont également fait voir des équipes de sauveteurs en train de récupérer des personnes sur des bateaux gonflables orange, alors que le ciel commençait à se dégager, à mesure que la tempête se déplaçait le long de la côte.

Dans la province du Zhejiang, quelque 300 vols ont été annulés, et les services de traversier et de train ont été suspendus par précaution. Au niveau national, plus de 3200 vols, notamment dans les aéroports de Shanghai et Pékin, ont été annulés à cause du typhon, d'après la télévision publique.

Lekima a pénétré dans la province de Jiangsu, au nord de Shanghai, et était attendu plus tard dimanche dans celle de Shandong, selon CCTV. Les deux provinces ont déjà émis une alerte rouge pour avertir de pluies torrentielles.

Des secouristes évacuent des résidents bloqués avec un bulldozer dans une rue inondée à Taizhou, Zhejiang. Photo : Reuters / China Stringer Network

Pas moins d'un million de personnes avaient été évacuées à l'approche du typhon, selon l'agence officielle Xinhua. Plus de 110 000 d'entre elles ont été relogées dans des abris.

Lekima a frappé de plein fouet la côte à hauteur de la localité de Wenling peu avant 2 h samedi avec des vents soufflant jusqu'à 187 km/h.