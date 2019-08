Les compétitions de feux d’artifice démystifiées

D’ici la fin du mois d’août, quatre équipes venues de différents pays — soit du Chili, de l’Italie, de la Grèce et de la France — vont se disputer la faveur du public et du jury. Mais il ne suffit pas de faire sauter le plus gros pétard pour l’emporter, selon le directeur technique des Grands feux, David Hamon.

[Comme critères pour le jury] il y a tout ce qui est synchronisation, tout ce qui est nouveauté de produits, tout ce qui est enchaînement des tableaux […] Il y a vraiment toute une gamme comme ça de notation [de 1 à 5] qui permet de définir à la fin des quatre soirs qui sera le vainqueur , explique-t-il.

Autre aspect important de la compétition, selon M. Hamon : l’identité propre à chaque équipe d’artificiers.

Non seulement les différentes nations peuvent offrir une prestation sur un thème de leur choix, mais elles ont aussi toutes des traditions et des préférences techniques.

Ils aiment faire du bruit , lance M. Hamon au sujet des Italiens. Ils ne font pas nécessairement beaucoup de spectacles en musique en Italie, mais ils font des spectacles avec des sonorités de tous les types : des crépitements, des détonations des sifflets. Donc c’est un autre type de spectacle.

Le directeur technique des Grands feux du Casino du Lac-Leamy, David Hamon. Photo : Radio-Canada

Si les compétiteurs vont, aux dires du directeur technique, miser davantage sur la joie et l’euphorie lors de leurs prestations, la compagnie canadienne Royal Pyrotechnie, elle, va explorer toute la gamme des émotions humaines pour son spectacle de clôture hors compétition.

Il pourrait être facile de croire que c’est la quête perpétuelle du spectacle le plus époustouflant qui stimule le progrès dans le monde pyrotechnique.

Or, souligne M. Hamon, ce qui nous préoccupe avant tout, c’est la sécurité du public et les artificiers qui sont sur les barges. C’est surtout là-dessus qu’on tend à innover le plus possible dans la fabrication des produits.

Mis à part le feu présenté par le Chili samedi soir, les autres spectacles seront présentés les 14, 17, 21 et 24 août prochains, si la météo est assez clémente.

Avec les informations de Christelle D'Amour