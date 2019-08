Manifestation contre les conditions de détention à la prison d’Ottawa-Carleton

Le rassemblement qui a débuté à 19 h 30, est notamment orchestré par le professeur de criminologie à l’Université d’Ottawa, Justin Piché, dans le cadre de la Journée de la justice pour les prisonniers. Différents regroupements militant pour de meilleures conditions de vie pour la population carcérale au Canada soulignent cette journée depuis les années 70.

45 ans plus tard, on continue ça. Les gens continuent à mourir derrière les barreaux. On continue d’ignorer que tous les humains, même ceux qui sont derrière les barreaux, ont des droits , rappelle le professeur.

Le professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa, Justin Piché. Photo : Radio-Canada

Fin 2018, des bénévoles ont mis sur pied la Ligne d’appel de dénonciation et d’information pour permettre aux détenus d’Ottawa-Carleton de communiquer leurs griefs et leur détresse à des personnes de l’extérieur.

Même si la ligne n’est ouverte que trois heures par jour, plus de 1500 appels ont été faits en date du 12 juin, soit environ six mois après la mise en service de la ligne d’aide.

C’est inhumain de traiter des gens comme ils le sont ici [au Centre de détention d’Ottawa-Carleton] , clame le coordonnateur principal de la Ligne, Souheil Benslimane.

Le Centre de détention d'Ottawa-Carleton (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Un éventail de problèmes

Les problèmes qui affligent la prison ottavienne sont nombreux. Parmi ceux-ci, tant M. Piché que M. Benslimane soulignent le fait que bon nombre de détenus — soit environ 70 % — n’ont toujours pas subi leur procès.

C’est des gens qui sont techniquement innocents devant la loi, donc il y a beaucoup d’enjeux en termes des conditions auxquelles ces gens-là font face au jour le jour. Justin Piché, professeur de criminologie, Université d'Ottawa

Tous les détenus, qu’ils attendent de passer devant la cour ou non, sont aux prises avec les mêmes conditions de vie et demandent plusieurs réformes. Celles-ci vont de l’augmentation de temps à l’extérieur, à un meilleur système de correspondance écrite avec les détenus de l’autre sexe, en passant par des repas plus sains, en plus de meilleurs soins de santé mentale et physique.

Interrogé sur les griefs des prisonniers et les revendications des militants, le ministère du Solliciteur général a souligné dans un courriel que le crime, la violence, les problèmes de santé mentale et les dépendances sont des enjeux complexes qui ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain uniquement par le gouvernement provincial.

Le porte-parole du ministère a cependant réitéré que les détenus ont accès à divers services de santé et que le personnel était outillé pour détecter les problèmes de santé mentale potentiels.

La réalité, c’est que ces avenues-là ne sont pas nécessairement efficaces et ce n'est pas assez , rétorque M. Benslimane.

Le coordonnateur principal de la Ligne d'appel de dénonciation et d'information Souheil Benslimane. Photo : Radio-Canada

La confidentialité n’est pas respectée, les médicaments sont parfois coupés par le docteur. Les gens viennent avec des prescriptions de l’extérieur et quand ils viennent dans la prison, le docteur coupe arbitrairement ces prescriptions-là , dénonce-t-il.

Une amélioration des conditions de détentions se traduirait aussi nécessairement par de meilleures conditions dans le reste de la communauté.

On demande de mettre fin aux politiques qui tuent les gens dans la prison. Quand [les détenus] sortent, ils sont en pire état physique et mental. Ça affecte les communautés dans lesquelles ces gens-là sortent , fait valoir M. Piché.

Avec les informations d'Ismaël Sy