Une première assemblée réussie pour l'Association de la communauté ivoirienne de Toronto

C'est aux chants des hymnes nationaux, d'abord canadien puis ivoirien, que l'assemblée générale a débuté samedi.

Le président de l'association, Justin Djédjé dresse un bilan positif de cette première année en raison des actions sociales qui ont été menées pour soutenir la communauté.

Nous avons aidé l'installation des familles, leur intégration. Nous avons organisé un programme de tutorat pour venir en aide aux jeunes du milieu scolaire. Nous recevons aussi des dons matériels et en argent de la communauté , a rapporté M. Djédjé.

L’association offre un soutien moral et financier aux familles de la communauté ivoirienne qui font face à des moments difficiles tels que le décès d'un proche ou lors d'événements festifs tels que les mariages ou les anniversaires.

Les dons et les frais d'adhésion ont contribué à soutenir les actions menées par l'association.

Un membre de l’association, Youssouf Kalogo, estime que cette assemblée est importante pour faire le bilan de ce qui a été organisé cette année.

D'après leur dernier bilan financier 2018-2019, plus de 6900 dollars en dons et frais d'adhésion ont été recueillis et plus de 2600 dollars ont été dépensés.

L'association invite les ressortissants ivoiriens à Toronto à adhérer à l’associationfin de soutenir les actions menées auprès de la communauté. Photo : Radio-Canada / MATEO GARCIA-TREMBLAY

Par ailleurs, cette assemblée générale a aussi été l'occasion pour la communauté ivoirienne de Toronto de commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrée depuis le 7 août 1960.

Des ballons aux couleurs du drapeau ivoirien, orange, blanc et vert, flottaient d'ailleurs lors de l’assemblée. L’orange représente la savane. La couleur blanche représente les défenses de l’éléphant, l’ivoire. La couleur verte représente la verdure de la forêt en Côte d'Ivoire , explique le vice-président de l'association, Serge Éthier.

Consolider la communauté

Arrivée à Toronto il y a deux ans, la coprésidente de Épelle-moi Canada pour la région de Halton-Peel, Edith Taki, considère que l'association est surtout une opportunité pour échanger avec les membres de la communauté ivoirienne.

L'immigration au Canada passe par une grande phase d'intégration et avoir des gens de la communauté qui comprennent notre langage, et nous guident un peu à travers ce qu'ils ont déjà vécu, ça aide. Edith Taki, coprésidente de Épelle-moi Canada pour la région de Halton-Peel

L’assemblée générale a été suivie d'un grand barbecue et de diverses activités y compris un match de soccer, des jeux de société et du réseautage.

Il y a 10 ans, l'Association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto a été dissoute en raison de divergences politiques, mais depuis un an, les membres de la communauté s'organisent de nouveau pour se rassembler.

Des anciens de la communauté qui habitent ici depuis plus de 20 ans qui ne voulaient plus se mêler de la vie de la communauté et aujourd'hui c'est eux qui sont en train d'installer tout le matériel de ce rassemblement , note Justin Djédjé.

Un vent de renouveau semble souffler au sein de la communauté ivoirienne de la région de Toronto.