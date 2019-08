Avenir incertain pour Belgh Brasse à Amos

La bière Belgh Brasse est maintenant brassée à Laval. On ne peut pas le faire en Abitibi, on le regrette, mais on n'a pas le choix de maintenir la production dans un autre lieu , se désole le maître-brasseur et directeur des opérations de la brasserie, Jean-Louis Marcoux.

En avril 2017, la brasserie était frappée d'un grave incendie qui a causé des millions de dollars de dommage. Cinq mois après l'incendie, un homme de 50 ans avait été arrêté à son domicile à Daveluyville dans le Centre-du-Québec. À ce jour, le processus judiciaire est toujours en cours, selon Jean-Louis Marcoux.

Incendie chez Belgh Brasse d'Amos Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Rien de peut assurer le retour de la production en Abitibi. Il n'y a pas de plan actuellement , affirme le maître-brasseur. C'est un dossier qui est long, qui est coûteux, et puis on ne sait pas si on pourra revenir ici , révèle-t-il.

Les bières récompensées

Belgh Brasse continue néanmoins de se démarquer sur la scène internationale.

L'entreprise a remporté quatre médailles lors du World Beer Awards qui a eu lieu à Londres le 7 août.

Le maître-brasseur Jean-Louis Marcoux souligne que ces victoires sont réconfortantes.

Ça nous fait chaud au coeur parce qu'avec tous les problèmes qu'on a eus depuis l'incendie, on a eu de la difficulté à continuer à produire, à maintenir la qualité des produits , observe-t-il. Donc, on revient vers la qualité, vers ce qu'on faisait avant l'incendie. C'est un peu une confirmation pour le travail accompli.

Parmi les cinq bières que Belgh Brasse a présentées, les quatre suivantes se sont hissées au podium : La Mons Blonde d'abbaye est arrivée en première position au Canada dans la catégorie blonde de style belge. Toujours dans la gamme Mons, la Mons Witte d'abbaye et la Mons Dubbel d'abbaye ont respectivement décroché une médaille de bronze au niveau national dans les catégories Belgian style Witbier et Belgian style Dubbel.

De plus, la Bas de laine Lager, un nouveau produit de la brasserie, a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie International Lager.