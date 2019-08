Lethbridge pourrait demander le gel des fonds d’un centre d’injection supervisée

La motion déposée par Blaine Hyggen afin de demander le retrait du soutien provincial au centre ARCHES fera l’objet d’un débat le 19 août.

Le conseiller cite ses inquiétudes et les plaintes d’habitants et de commerces à l’effet que des seringues jonchent le sol des alentours pour justifier sa proposition.

La Ville souhaite organiser une consultation publique afin de connaître l’avis des voisins du centre.

Effets dévastateurs

Pour la directrice du centre ARCHES, Jill Manning, l’effet de coupes budgétaires serait énorme. « La consommation de drogue qui a lieu dans notre établissement se répandra dans la communauté », déplore-t-elle.

Selon elle, la distribution de seringues a diminué de 70 % au cours de la dernière année et demie et le nombre de seringues souillées ramassées dépasse maintenant le nombre de seringues propres distribuées.

«On espère pouvoir dissiper les mythes et les doutes » entourant l’injection supervisée, indique Mme Manning.

Du 28 février 2018 au 30 juillet 2019, plus de 260 000 visites et 2500 interventions médicales ont eu lieu au centre ARCHES, qui offre également des services d’accompagnement, d’aide au logement et d’infirmerie aux personnes souffrant de dépendances à la drogue.