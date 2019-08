Bâtir son identité culinaire avec les marchés publics

Présente au lancement des activités de la 11e Semaine québécoise des marchés publics à Amqui, la porte-parole de l’événement et nutritionniste Julie Aubé soutient que l’engouement à l’endroit des marchés publics québécois s’explique entre autres par les préoccupations environnementales grandissantes des consommateurs.

C’est l’idée de savoir d’où viennent nos aliments, comment ils ont été produits, par qui, de quelle façon, dans quelle région. J’aime [l'idée] d’associer des histoires, des usages, des paysages et des villages à nos aliments , souligne-t-elle.

Un marché public, c’est important pour une collectivité. C’est vraiment plus que l’acte d’acheter des légumes. Jeanne Trachy, coordonnatrice du Marché public de Rivière-du-Loup

Jeanne Trachy, coordonnatrice du marché public de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada

Pour le directeur général de l’Association des marchés publics du Québec ( AMPQAssociation des Marchés publics du Québec ) Jean-Nick Trudel, qui était de passage à Rimouski samedi, les marchés publics deviennent ni plus ni moins qu’une partie de l’identité culinaire d’une région.

De plus en plus, on peut donner des identités de territoire à travers ce qu’on retrouve dans ces marchés publics. Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ

18 exposants étaient présents au marché public de Rivière-du-Loup samedi. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Une formule de plus en plus répandue

Dépendamment de son organisation, un marché qui va bien se base généralement sur trois piliers, soit une bonne relation avec la Municipalité, avec les producteurs et les consommateurs qui sont souvent aussi des bénévoles , souligne Jean-Nick Trudel.

Il y a eu une baisse des marchés publics dans les dernières décennies. Maintenant, on est rendus à plus de 120 à travers le territoire. Julie Aubé, porte-parole de la 11e Semaine québécoise des marchés publics

L’ AMPQAssociation des Marchés publics du Québec observe d’ailleurs que la popularité des marchés estivaux ne s’essouffle pas, contrairement aux marchés offerts à l’année.

Si on prend les marchés depuis cinq ans, on a vu une augmentation d’environ une quarantaine de marchés. Ce sont souvent des marchés plus petits, éphémères, pendant l’été. [...] C’est sûr qu’on est dans un climat nordique. On voit souvent une diminution de l’achalandage après les fêtes , ajoute M. Trudel.

Jean-Nick Trudel, directeur général de l'AMPQ Photo : Radio-Canada

Le défi du financement reste toutefois entier pour plusieurs organisations. C’est le cas du marché public de Rivière-du-Loup, qui célèbre son 10e anniversaire cette année.

Les installations commencent à être usées après 10 ans. Donc ça va être un beau défi cet automne pour le conseil d’administration , admet la coordonnatrice Jeanne Trachy.

Avec les informations de Maya Arseneau