Une soixantaine d’avocats en formation à Sherbrooke

Cette formation phare du Barreau du Québec qui revient chaque année à Sherbrooke permet aux jeunes avocats de parfaire leurs techniques de plaidoirie. Pour l’occasion, 14 procès simulés ont été organisés dans les salles du palais de justice.

Les participants ont notamment reçu les conseils du juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner.

C'est mon humble contribution à redonner un peu aux jeunes plaideurs du Barreau du Québec pour s'assurer d'une bonne formation, leur donner des trucs et des formations additionnelles. Richard Wagner, juge en chef du Canada

Selon lui, les jeunes avocats d'aujourd’hui ont moins l’occasion de plaider au palais de justice, en raison notamment d'arrangements à l'amiable et de la durée des procédures qui tend à s’allonger.

Le juge en chef du Canada, Richard Wagner Photo : Radio-Canada

L’événement de samedi est le point culminant d’une semaine intensive de formation. L’avocat Guillaume Leahy de Montréal souligne que les conseils reçus permettent notamment de gagner en efficacité en cour.

Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a appris à nettoyer nos questions d'interrogatoire, à les rendre les plus courtes possible, les plus précises possible. Guillaume Leahy, avocat

Il explique que ces nouveaux outils contribueront à éviter de perdre le temps de la Cour , en plus d'aider les témoins à bien comprendre les questions qui leur sont posées.

Le juge de la Cour d’appel du Québec, Guy Gagnon, affirme que la qualité des prestations des avocats tend nettement à s’améliorer. Elle est plus technique, elle est plus recherchée, elle est plus structurée , croit-il.

Participation du public

Samedi, les avocats ont été répartis dans plusieurs salles pour défendre un dossier judiciaire commun, celui d’une veuve qui réclame le paiement d'une prestation d'une police d'assurance.

Pour que l’expérience se rapproche le plus possible du contexte réel, 160 citoyens bénévoles ont personnifié des témoins et des jurés.

Hier, on a eu une rencontre à l'Université de Sherbrooke avec les avocats. Ils nous ont préparés pour les entrevues. On a été très bien encadrés. C'est vraiment le fun , explique l’enseignant au primaire Gabriel Desjardins, qui participe au séminaire.

La bénévole Noémie Pelletier, qui fait partie des membres du jury, explique que l’expérience a été formatrice non seulement pour les avocats, mais aussi pour les citoyens bénévoles. Je trouve ça intéressant pour comprendre le système judiciaire. C'est pour cela que je me suis inscrite , souligne-t-elle.

L’événement qui se tient chaque année à Sherbrooke devrait revenir l’an prochain pour former une nouvelle cohorte d’avocats.

D'après les informations de Jean Arel