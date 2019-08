Santé mentale : encore du travail à faire pour sensibiliser la population

Du travail reste à faire pour sensibiliser la population aux enjeux et aux ressources liés à la santé mentale au Bas-Saint-Laurent, selon des participants et des organisateurs d’une course au profit de la santé mentale qui s'est tenue samedi, à Rimouski.

Je suis là parce que je suis touchée par la maladie mentale, donc c’est sûr que je trouve que c’est une cause très importante qui mérite d’être connue et qui ne devrait plus être taboue , croit Marie-Claude Pelletier, qui faisait partie des quelques braves qui ont affronté la pluie pour participer à l'événement au parc Beauséjour.

On se rend compte qu’il y a encore des personnes qui sont gênées d’en parler.

Je suis pour la cause, parce que j’ai passé un hiver cauchemardesque , explique Jonathan Demers-Gobeil, qui se fie à sa canne pour parcourir le parc Beauséjour.

Atteint d’une maladie méconnue, il a perdu une partie de ses capacités physiques au cours des derniers mois. Avec le physique, on perd une partie de nous, on n’a pas le choix de sombrer. Ça m’a pris quelques mois pour me redresser. Je suis surtout là pour encourager la cause, qui me tient à cœur.

Jonathan Demers-Gobeil raconte avoir lui-même vécu des épisodes plus sombres avec la perte de ses capacités physiques. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Les problèmes de santé mentale vont toucher un Canadien sur cinq, mais il ne faut pas oublier que 100 % ont une santé mentale et c’est important d’en prendre soin , mentionne l’organisatrice de la course, Catherine Fournier.

L’étudiante en kinésiologie de l’Université Laval a décidé de créer l’événement dans le cadre de son stage au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Les fonds amassés seront remis à Santé Mentale Québec–Bas-Saint-Laurent, un organisme en partie financé par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et qui offre plusieurs activités et services gratuits comme des conférences, des ateliers et des groupes d’entraide.

L'étudiante en kinésiologie de l'Université Laval Catherine Fournier a décidé d'organiser une course au profit de la santé mentale à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

On fait des activités tout au long de l’année, mais on se rend compte qu’il y a beaucoup de monde qui ne nous connait pas , observe la directrice générale de l’organisme Nathalie Dumais.