Fusillade de Fredericton : un an plus tard, les cicatrices sont toujours vives

Un an après la fusillade qui avait fait quatre morts, dont deux policiers, la Force policière de Fredericton affirme ne toujours pas être « guérie » de ce triste événement.

Dans un communiqué transmis samedi, les policiers de Fredericton mentionnent que de nombreux résidents ont aidé les autorités à traverser cette épreuve survenue le 10 août dernier.

La communauté s’est mobilisée comme nous ne l’avions jamais vu. Vos bras nous ont collectivement étreints pendant que nous nous pleurions la perte de nos amis et collègues et que nous nous efforcions de nous adapter à un nouveau cours normal des choses , peut-on lire dans le communiqué.

Sans votre incroyable démonstration de soutien, d’appui et de gentillesse depuis le 10 août 2018, nous n’aurions pas pu guérir comme nous l’avons fait.

Des citoyens ont aussi organisé une chaîne humaine le long du fleuve Saint-Jean, à la mémoire des victimes samedi matin.

Une chaîne humaine avait été formée trois jours après la fusillade, l’an dernier, avec près de 3000 participants.

Les organisateurs ont voulu rééditer l’expérience, avec l’appui des familles des victimes.

La population de Fredericton a honoré les victimes de la fusillade d’août 2018 en créant une chaîne humaine trois jours après le drame. Photo : Radio-Canada / Jon Collicott

La fusillade de Fredericton

Deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie-Lee Wright, et deux agents de la Force policière de Fredericton, Robert Costello et Sara Mae Helen Burns, ont été abattus lors de la fusillade du 10 août 2018.

La motivation du tireur et les circonstances entourant la fusillade restent méconnues.

Selon les témoignages de voisins et de policiers, le présumé tireur était dans son appartement au troisième étage d'un immeuble de logements lorsqu'il a ouvert le feu avec une carabine.

Les policiers appelés en renfort sur les lieux ont finalement atteint le tireur à l'abdomen, ce qui a mis fin à la tuerie.

Le présumé tireur a été hospitalisé à la suite de la fusillade. Il a été transféré dans un établissement correctionnel provincial après avoir obtenu son congé de l’hôpital.