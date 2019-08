Apple offre 1 million $ pour pirater un iPhone

Les pirates informatiques qui découvrent des vulnérabilités dans les appareils du géant Apple pourraient se mériter jusqu’à 1 million $ US, a rapporté le magazine Forbes cette semaine.

Le chef de la sécurité de l’entreprise, Ivan Krstić, a annoncé des changements au programme, déjà existant, qui récompense ceux qui trouvent des failles dans les systèmes informatiques de ses produits, lors d’une conférence sur la sécurité de l’information à Las Vegas, jeudi.

Le montant le plus élevé offert auparavant était de 200 000 $ US, et le programme était seulement destiné à des chercheurs sélectionnés préalablement par Apple. Il sera ouvert à tous à compter de l’automne.

Pour avoir droit à un chèque de 1 million $ US, un pirate informatique devra être en mesure de prendre le contrôle total d’un appareil Apple, à distance, sans interaction de l’utilisateur avec l’appareil.

Des récompenses moindres, jusqu’à 500 000 $ US, sont offertes pour la mise au jour d’autres failles de sécurité.

Le marché du piratage

Des gouvernements et des entreprises sont prêts à débourser d’importantes sommes pour la découverte de faiblesses dans les systèmes informatiques des appareils intelligents. Apple semble vouloir leur couper l’herbe sous le pied en augmentant la mise.

Apple a également annoncé que des iPhone spécialement conçus pour faciliter la recherche de vulnérabilités dans le système d’exploitation seraient distribués à certains chercheurs qualifiés qui en feraient la demande.

Selon Ivan Krstić, plus de 50 bogues sérieux ont été découverts depuis que le programme de récompense d’Apple a été mis sur pied en 2016.