La nostalgie à l’honneur au stade Richard-Desmeules

Ils avaient alors remporté les grands honneurs au terme des séries éliminatoires. Question de se remémorer cette époque glorieuse, la plupart des hommes, qui avaient enfilé l’uniforme des Voyageurs en 1989, ont convergé vers le stade Richard-Desmeules, samedi, pour y assister à des retrouvailles.

Pour voir s’ils sont toujours aussi puissants et rapides que dans le bon vieux temps, diverses activités ont été organisées spécialement pour eux, dont un concours de coups de circuit et une compétition de course autour des buts.

L'enthousiasme se lisait sur les visages des anciens coéquipiers au moment où ils ont de nouveau foulé ensemble le terrain du stade Richard-Desmeules. Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

En outre, il a été prévu que les champions de 1989 fassent l’objet d’une présentation spéciale en marge de la tenue d’un programme double opposant la mouture actuelle des Voyageurs de Jonquière aux Aigles de Trois-Rivières.