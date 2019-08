Éradiquer l'hépatite C, un dépistage à la fois

Éradiquer le virus de l’hépatite C d’ici 2030. C’est ce que souhaite l’organisme Hépatites ressources qui lance une campagne de sensibilisation intitulée « Se faire dépister, c’est la clé ».

Aux États-Unis, au Canada et au Québec, environ 1 % de la population est infectée par l’hépatite C.

Pour sensibiliser les Trifluviens à ce virus, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé telle que le cancer du foie, Hépatites ressources a tenu une journée sous le thème hot dogs et dépistage.

L’organisme veut souligner l’importance de se faire dépister au moins une fois dans sa vie.

On associe souvent ça aux drogues par injection, mais ça demeure qu'il y a 30 % des gens qui ont une hépatite et on ne sait pas comment ils l'ont attrapée , précise le directeur général d'Hépatites ressources, Alexandre Laporte.

Une personne infectée peut très bien ne pas s’en rendre compte.

C'est une maladie qui est extrêmement silencieuse. Ça peut prendre 15 à 20 ans avant que quelqu'un ait des symptômes et avant qu'un médecin ou que quelqu'un dise : ça se peut que ce soit l'hépatite C , mentionne Marie-Claude Forest, une infirmière auxiliaire qui effectue des tests de dépistage pour Hépatites ressources.

Pour inciter les Trifluviens à se soumettre à un test de dépistage, Hépatites ressources leur a proposé des hot dogs gratuits. Photo : Radio-Canada

L’hépatite C se transmet seulement par le sang et est une maladie à déclaration obligatoire.

Le test de dépistage spécifique à la maladie n'est actuellement pas remboursé par l'assurance maladie. Il est toutefois offert gratuitement chez Hépatites ressources.

L'analyse d'une seule goutte de sang permet de détecter le virus. Québec entend éradiquer le virus d’ici 2050, mais Hépatites ressources aimerait que l’objectif soit atteint 20 ans plus tôt. Dans cette optique, l’organisme espère inciter quelque 20 000 Trifluviens à effectuer un test de dépistage d’ici la fin de l’année 2019-2020.

Selon le reportage de Catherine Bouchard