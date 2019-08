Quatre morts et près de 5000 amendes pour excès de vitesse lors du long week-end d'août

Quatre personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route lors du long week-end d'août et la police provinciale de l'Ontario (PPO) a remis près de 5000 constats d'infractions pour vitesse au volant.

Deux hommes âgés de 29 et 37 ans sont morts dans deux accidents de la route lors de la longue fin de semaine. La police a déclaré que c'est l'inattention du conducteur et l'excès de vitesse qui étaient les principales causes de ces accidents.

Deux autres hommes âgés de 27 et 41 ans ont aussi été tués dans deux autres accidents survenus à des sorties de route. La police a signalé que la perte de contrôle du véhicule et la vitesse excessive étaient les causes principales. L'alcool était aussi l'un des facteurs dans l'un des accidents.

En ce qui concerne les infractions au Code de la route, la police a porté 8 377 accusations au cours de ces trois jours.

La conduite est une activité active , a déclaré Kerry Schmidt, porte-parole de la Division de la sécurité routière de la PPO, ajoutant que les conducteurs devaient faire davantage attention à la route derrière leur volant.

La police provinciale a également porté 355 chefs d’accusation contre des conducteurs qui auraient omis de ralentir leur vitesse ou de changer de voie pour laisser la place à des véhicules d’urgence et à des dépanneuses garées en bordure de la route.

La police a également délivré 148 contraventions pour conduite périlleuse.