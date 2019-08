La 8e Île, pour moi, c’est une sculpture sociale , illustre la sculptrice et responsable de l’atelier, Johanne Roussy. Les gens viennent pour faire de la création, du ressourcement. Il y a des poètes, des écrivains, des gens qui ont besoin de se reposer après avoir trop travaillé sur une exposition.

L'auteure-compositrice-interprète Kathia Rock fait partie des artistes qui visitent régulièrement la 8e Île. Photo : Radio-Canada

Ce que j’aime beaucoup, c’est de rassembler des gens avec beaucoup de différences de métiers et de connaissances , continue Johanne Roussy, dans l'atelier situé là où la rivière Moisie et le fleuve Saint-Laurent se rencontrent. Au départ, la 8e Île, je voulais que ce soit une possibilité de rencontres et de ponts entre des peuples et des savoir-faire.

C’est un maillage, un tissage de tissu social qui se fait. C’est ça l’oeuvre de ma vie. Johanne Roussy, responsable de l'atelier de la 8e Île

La 8e Île se veut un lieu de création et d'échanges entre les artistes. Photo : Radio-Canada

Les artistes de la Côte-Nord, on a un rêve en commun , croit l’auteure-compositrice-interprète Kathia Rock. C’est d’avoir un lieu où on peut recevoir, rassembler, créer ensemble, pour inviter le monde d’un peu partout au Québec et leur dire : "venez voir comment c’est magnifique chez nous".

Avec les informations de Nadia Ross