100 000 $ pour la santé mentale des fermiers

Financement agricole Canada octroie 100 000 $ à la fondation Do More Agriculture pour bonifier le soutien en santé mentale offert par l’organisme aux fermiers canadiens.

La subvention fait partie d’un partenariat visant à étendre le rayon d’action de l’organisme dans ce domaine.

Le projet pilote démarré dans 12 communautés rurales a permis à 230 personnes de recevoir une formation de premiers répondants en santé mentale auprès des fermiers.

Avec ces fonds supplémentaires Financement agricole Canada et la fondation Do More Agriculture espèrent doubler le nombre de communautés où le service est offert et dépasser le nombre de 400 premiers répondants.