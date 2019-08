Les jeunes libéraux misent sur l'économie verte et l'identité pour relancer leur parti

Les jeunes libéraux vont adopter une série de résolutions dans l'espoir de relancer la formation politique qui a subi la pire défaite de son histoire lors des élections d'octobre 2018.

L'environnement et l'identité seront au coeur des discussions qui vont s'échelonner sur deux jours. L'aile jeunesse du PLQ va débattre au cours de la journée de samedi. Le chef intérimaire Pierre Arcand et le président de la Commission-Jeunesse du PLQ, Stéphane Stril, doivent s'adresser aux militants dimanche après-midi.

Le chef intérimaire du PLQ a rappelé avant l'ouverture du congrès que la Commission-Jeunesse détenait le tiers des voix dans la prochaine course au leadership et qu'elle jouait un rôle significatif dans la relance du parti.

« Le Parti libéral doit montrer aux Québécois francophones son intérêt plus élevé sur des questions comme la langue et sur les efforts qu'on fait sur le plan culturel », a déclaré Pierre Arcand à son arrivée au congrès.

Sur la question identitaire, la Commission-Jeunesse du parti prône l'interculturalisme plutôt que le multiculturalisme. Selon le président des jeunes libéraux, cette position est celle défendue par le PLQ depuis déjà 50 ans.

« C'est là où on a un travail d'information à faire et d'expliquer aux Québécois que nos positions ne sont peut-être pas celles qu'ils pensent tout le temps », affirme Stéphane Stril.

La candidate à la direction du parti, Dominique Anglade, se réjouit de la prise de position des jeunes en faveur de l'interculturalisme.

On est une société distincte au Québec. On est différent du reste des provinces. Cet élément-là a toujours existé. Comment est-ce qu'on l'affirme de manière plus claire? Je pense que c'est la discussion à laquelle nous convient les jeunes.

Dominique Anglade