Le financier américain Jeffrey Epstein est mort

Jeffrey Epstein est mort. Il se serait enlevé la vie dans une prison de New York où il était détenu en attente de son procès pour exploitation sexuelle.

Selon le New York Times, qui cite des responsables sous couvert d'anonymat, le financier déchu de 66 ans s'est pendu dans sa cellule et son corps sans vie a été retrouvé samedi matin. Le bureau du coroner de la ville de New York a, par la suite, confirmé la nouvelle.

Le 8 juillet, M. Epstein avait été inculpé d’exploitation sexuelle de dizaines de mineures. Il encourait jusqu’à 45 ans de prison. Son procès devait s'ouvrir au mieux en juin 2020.

Les réactions n'ont pas tardé du côté des victimes alléguées. Au nom des victimes que je représente, nous aurions préféré qu'il vive pour pouvoir faire face à la justice , a déclaré Lisa Bloom qui représente les plaignantes.

Cette dernière précise que malgré le suicide du financier, il est encore possible de demander réparation en s’attaquant à ses biens.

Les victimes méritent d'être dédommagées pour les torts qu’elles ont subis tout au long de leur vie, Lisa Bloom, avocate des plaignantes

Le multimillionnaire américain, qui avait plaidé non coupable, avait déjà été retrouvé, fin juillet, allongé par terre dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center, une prison de Manhattan, avec des marques sur le cou. Cela avait été présenté comme une possible tentative de suicide.

Sur la sellette

Il y a une décennie, il avait évité un procès et une lourde peine de prison en plaidant coupable à une accusation réduite d'avoir sollicité les services sexuels d'une mineure. Il avait écopé de 13 mois de prison.

Cet épisode judiciaire avait forcé, il y a un mois, le secrétaire américain du Travail, Alexander Acosta, à démissionner.

M. Acosta était soupçonné d'avoir offert un accord en justice jugé trop favorable à Jeffrey Epstein, en 2008, lorsque le financier a fait face à une première série d'accusations pour des crimes sexuels. Il était alors procureur fédéral en Floride.

M. Epstein avait entretenu de nombreuses amitiés, notamment avec Donald Trump, l'ex-président démocrate Bill Clinton et le prince Andrew, fils de la reine Élisabeth II.