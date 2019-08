Un arboriculteur de Wakefield grimpe jusqu'au championnat nord-américain

Outre son métier d’arboriculteur, Alex Dubien est également le champion québécois des grimpeurs d’arbres.

Originaire de Wakefield, l’homme de 32 ans se prépare actuellement à affronter ses pairs au championnat nord-américain des grimpeurs qui se tiendra en octobre à San Diego en Californie.

C’est un peu intimidant, mais ça va bien se passer , a dit l’athlète alors qu’il se trouvait au pied d’un arbre de 15 mètres à son lieu d’entraînement, à Gatineau.

Si Alex Dubien remporte le championnat Nord-Américain,il se qualifiera pour la prochaine étape l'an prochain. Photo : Radio-Canada / Ash Abraham

« Totalement différent du travail »

Le patron d’Alex Dubien, lui-même grimpeur, lui a montré la discipline il y a quatre ans. Ils ont assisté à une compétition du chapitre québécois de la Société internationale d’arboriculture, afin de lui donner un aperçu de la compétition.

C’était totalement différent du travail , a mentionné Dubien.

Au travail, il y a beaucoup d’éléments de risque comme des scies à chaîne et des branches cassées. En compétition, la situation est plus maîtrisée : on grimpe et on touche une cloche avec notre scie à main , a-t-il décrit.

Les participants à ces compétitions sont jugés en fonction de la vitesse à laquelle ils grimpent. Ils sont aussi jugés sur leurs compétences en matière d’élagage et de sauvetage.

Il faut prendre chaque jour comme si c’était une journée de compétition et accumuler beaucoup d’heures de sommeil pour se préparer à l’épreuve, a soutenu Alex Dubien.

S’il remporte le championnat nord-américain, Dubien sera qualifié en vue du championnat international de 2020.

Alex Dubien assure qu’il n’a subi aucune mauvaise chute, malgré les dangers inhérents au sport. Il a par ailleurs indiqué qu’il encourage ses enfants à affronter leurs peurs en grimpant à leur tour.

D'après les informations de CBC